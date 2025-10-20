Découverte du golf pour les enfants Route de Servanes Mouriès

Le Golf de Servanes à Mouriès propose des stage juniors pour les vacances de Toussaint, du 20 au 24 octobre !Enfants

Une expérience golfique unique pour les jeunes passionnés



Au cœur des Alpilles, dans un cadre naturel exceptionnel, le Golf de Servanes invite les jeunes golfeurs à perfectionner leur swing et à partager un moment convivial lors d’un stage de golf dédié aux enfants.

Entre technicité, plaisir et partage, ce stage est une immersion dans l’esprit Résonance calme, élégance et passion du jeu.



Encadrés par nos professionnels, ils auront l’opportunité d’apprendre, de progresser et de s’amuser autour des fondamentaux du jeu swing, approche, putting…

Un programme complet pour développer leur technique tout en profitant du plaisir du golf.



Horaires de 13h30 à 15h30



Plus d’informations et inscriptions contacter le Golf par téléphone ou par email .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

The Servanes Golf Club in Mouriès is offering junior courses during the autumn half-term holidays, from 20 to 24 October!

German :

Der Golfplatz Golf de Servanes in Mouriès bietet in den Herbstferien vom 20. bis 24. Oktober Juniorenkurse an!

Italiano :

Il Golf de Servanes di Mouriès propone corsi junior per le vacanze di Ognissanti, dal 20 al 24 ottobre!

Espanol :

El Golf de Servanes, en Mouriès, ofrece cursos junior para la festividad de Todos los Santos, del 20 al 24 de octubre

