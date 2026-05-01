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Découverte du Gravelot à Collier Interrompu Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer

Découverte du Gravelot à Collier Interrompu Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer samedi 16 mai 2026.

Lieu : Zone Conchylicole

Adresse : La Plage

Ville : 50560 Blainville-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Blainville-sur-Mer

Découverte du Gravelot à Collier Interrompu

Zone Conchylicole La Plage Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Pour tous publics. Réservation conseillée.   .

Zone Conchylicole La Plage Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 79 48 81 81  gravelots-manche-ouest@gonm.org

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English : Découverte du Gravelot à Collier Interrompu

L’événement Découverte du Gravelot à Collier Interrompu Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Coutances Tourisme

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