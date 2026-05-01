Découverte du Gravelot à Collier Interrompu Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer
Découverte du Gravelot à Collier Interrompu Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Blainville-sur-Mer
Découverte du Gravelot à Collier Interrompu
Zone Conchylicole La Plage Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Pour tous publics. Réservation conseillée. .
Zone Conchylicole La Plage Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 79 48 81 81 gravelots-manche-ouest@gonm.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte du Gravelot à Collier Interrompu
L’événement Découverte du Gravelot à Collier Interrompu Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Blainville-sur-Mer (Manche)
- CMB Tour de Jazz sous les pommiers La Fanfare Saugrenue Blainville-sur-Mer 8 mai 2026
- Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle multiculturelle, Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer 14 mai 2026
- Concert Picky Balthazar Blainville-sur-Mer 15 mai 2026
- Foire aux huîtres et vide-greniers Rue de Gonneville Blainville-sur-Mer 24 mai 2026
- Moussette en fête Salle polyvalente Blainville-sur-Mer 30 mai 2026