Découverte du grenier Saint-Georges Manufacture Blumenreoder Quentin Haguenau

Visite guidée limitée à 40 personnes maximum. Durée : 1 heure et demie.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Quentin Blumenroeder, facteur d’orgues, ouvre les portes de l’ancienne grange dîmière de Haguenau pour faire découvrir ce lieu atypique où les orgues (re)prennent vie.

Manufacture Blumenreoder Quentin 10 rue du grenier 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 88 07 09 31 https://blumenroeder.fr/ Le grenier Saint-Georges appelé aussi, la grange dîmière de Haguenau, fut construit en 1527 par la paroisse Saint-Georges de Haguenau. Ce bâtiment, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1930, est investi, depuis 2007, par la Manufacture d’orgues Blumenroeder, qui y réalise et restaure avec passion des orgues.

© Jean-Pierre Lerch