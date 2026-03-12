Découverte du HANDBALL équipe filles moins de 11 ans.

Gymnase de Chaux des Prés Salle Michel Fachinetti Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Découverte du HANDBALL équipe filles moins de 11 ans.

Tu es une fille? Née en 2016 ou 2017?

L’Union sportive de Chaux des Prés te propose un essai à l’entraînement de HANDBALL des moins de 11 ans.

Emmène une copine, prends tes baskets! Viens t’amuser & faire du sport, au gymnase de Chaux des Prés! .

Gymnase de Chaux des Prés Salle Michel Fachinetti Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 12 52 06 uschauxhandball@gmail.com

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English :

L’événement Découverte du HANDBALL équipe filles moins de 11 ans. Nanchez a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX