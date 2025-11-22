Découverte du handisport Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Découverte du handisport Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Une initiation au handisport pour découvrir la pratique sportive adaptée et sensibiliser à l’inclusion par le sport.

English :

An introduction to handisport to discover adapted sports and raise awareness of inclusion through sport.

German :

Eine Einführung in den Behindertensport, um angepasste Sportarten zu entdecken und das Bewusstsein für die Inklusion durch Sport zu schärfen.

Italiano :

Un’introduzione allo sport per disabili per scoprire gli sport adattati e sensibilizzare all’inclusione attraverso lo sport.

Espanol :

Una introducción al deporte para discapacitados para descubrir los deportes adaptados y sensibilizar sobre la inclusión a través del deporte.

