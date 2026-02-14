Découverte du jardin Agathe Roullot, Jardin Agathe Roullot, Chaumont

Découverte du jardin Agathe Roullot 5 – 7 juin Jardin Agathe Roullot Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Créé en 2013 sur d’anciennes carrières, le jardin Agathe Roullot propose différentes vues qui « cadrent » autant la nature respectée que le dialogue avec la ville qui l’entoure. Entre transformation du paysage par le retour de la nature et création de petits univers intérieurs au jardin, c’est un lieu plein de surprises.

Comme un témoignage de l’ancienne carrière du Cavalier, vous y trouverez notamment un chemin de stèles évoquant le travail de la pierre et la diversité animale qui serpente au cœur du jardin. Un projet confié au sculpteur Guillaume Duc.

22 bornes-sculptures en pierre représentant les animaux du jardin bordent l’allée principale, tel un parcours ludique pour sensibiliser les enfants, mais aussi tous les publics, tous les visiteurs, à la biodiversité.

Afin de « rendre visibles les entrées », et d’honorer l’histoire de l’ancienne carrière d’où furent extraites des pierres pour la construction du fameux viaduc de Chaumont, quatre stèles ont été également installées.

Jardin Agathe Roullot 24 Rue Robespierre 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 06 72 79 25 97 https://openagenda.com/fr/rdvj-2025-grand-est/events/visite-du-jardin-agathe-roullot En lisière du quartier du Cavalier, les jardins partagés et les potagers, le verger expérimental, les terrasses de convivialité et de détente, les jardins du rail, le chemin des stèles et le terrain d’aventure composent, sur deux hectares et demi, un espace de détente et de promenade aménagé avec soin en lieu et place d’une ancienne carrière de pierres.

© Ville de Chaumont