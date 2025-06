Découverte du Jardin anglais Vesoul 9 juillet 2025 16:00

Haute-Saône

Découverte du Jardin anglais
Vesoul Haute-Saône

Les mercredis 9 et 23 juillet ainsi que le 6 août, de 16h à 17h, un atelier spécialement conçu pour le jeune public est proposé au Jardin Anglais de Vesoul.

Au programme une course d’orientation et une visite guidée adaptée aux enfants, pour découvrir en s’amusant les richesses du Jardin Anglais, ses arbres remarquables et son histoire.

Tarif 5 euros par enfant.

Gratuit pour les accompagnateurs. .

Parking des Allées, derrière le monument aux Morts

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

