Découverte du jardin botanique, Domaine de Boutiguéry et sa pépinière, Gouesnach

Découverte du jardin botanique 5 – 7 juin Domaine de Boutiguéry et sa pépinière Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cœur d’un méandre de l’Odet, le parc de Boutiguery offre un paysage remarquable où la vue est reine. Depuis les allées sinueuses jusqu’aux belvédères naturels, le regard se perd entre les massifs de rhododendrons et d’azalées, les percées sur la rivière et les longues perspectives boisées. Chaque point du parc est pensé comme un tableau vivant, invitant le visiteur à contempler la lumière, les couleurs et la profondeur des paysages.

Le restaurant de Boutiguery prolonge cette expérience visuelle et sensorielle. Installé dans un cadre chaleureux et ouvert sur le parc, il permet de savourer une cuisine de saison tout en profitant d’une vue privilégiée sur les jardins. Entre assiette et panorama, les Rendez-vous aux Jardins deviennent ainsi un moment de détente complet, où l’on prend le temps de voir, de goûter et de respirer la nature.

Domaine de Boutiguéry et sa pépinière 61, route de Pors Meillou, 29950, Gouesnach, Finistère, Bretagne, France Gouesnach 29950 Finistère Bretagne https://boutiguery.fr/ https://www.instagram.com/boutiguery/?hl=fr Entre Quimper et Bénodet, venez découvrir un parc enchanteur de 20 hectares avec sa pépinière de collection, son histoire de famille unique et laissez-vous guider par la poésie du lieu.

Parc à l’anglaise, surplombant l’Odet, créé par un passionné d’hybridation. Exceptionnelle floraison d’azalées et de rhododendrons. Axe Quimper /Bénodet- prendre direction Gouesnac’h suivre les panneaux indiquant la cale de Pors Meillou ( l’entrée du parc se situe face à la chapelle Notre-Dame-du-Vray-Secours) Parking (champ)

Au cœur d’un méandre de l’Odet, le parc de Boutiguery offre un paysage remarquable où la vue est reine. Depuis les allées sinueuses jusqu’aux belvédères naturels, le regard se perd entre les massifs …

©emmanuelbertier