Découverte du jardin botanique littoral Jardin botanique Saint-Jean-de-Luz samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Jardin des utiles, labyrinthe des familles botaniques ou plantes des cinq continents sont une véritable invitation au voyage à travers les paysages de la Côte basque et du sud des Landes.

Jardin botanique 31 rue Gaëtan de Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dessiné dans les années 1990 par Anne-Elizabeth Wolf, architecte-paysagiste et botaniste, le Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz est depuis lors suivi attentivement par sa créatrice, qui gère son évolution en partenariat avec les jardiniers.

Géré selon les techniques respectueuses de l’environnement, le Jardin botanique offre à ses visiteurs une promenade au travers des milieux naturels du littoral basque : la pinède littorale, la chênaie atlantique, les dunes, les milieux humides, les landes maritimes, les falaises, etc. De plus, de nombreuses plantes exotiques adaptées aux jardins de la Côte basque forment la trame du labyrinthe des familles botaniques et des plantes des cinq continents.

© PAH Saint-Jean-de-Luz Ciboure