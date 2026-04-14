Découverte du jardin des bonbons, Le jardin des bonbons, Aillas

Découverte du jardin des bonbons 5 – 7 juin Le jardin des bonbons Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visites commentées et échanges avec la jardinière. En raison du nombre limité de places de parking, 5 visites par jour seront organisées par inscription préalable.

Le jardin des bonbons Lieu-dit Espagnet, impasse Palome, 33124 Savignac Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 65 39 72 [{« type »: « email », « value »: « cecilecarresse@gmail.com »}] Découvrez un verger diversifié (grenadiers, amandiers, pêchers, oliviers…) savamment accompagné d’aromatiques et de vivaces, lové sur une pente ensoleillée à l’ouest. Conduit avec passion en agriculture biologique certifiée, il est le reflet d’un équilibre naturel où chaque fruit et chaque plante racontent une histoire de saveurs authentiques et respectueuses de l’environnement. La jardinière peut vous accueillir, sur rendez-vous uniquement, en dehors de la manifestation. Peu de places de parking.

Visites commentées et échanges avec la jardinière. En raison du nombre limité de places de parking, 5 visites par jour seront organisées par inscription préalable.

©Cécile Carresse