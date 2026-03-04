Découverte du Jardin des Grimpantes, Jardin des Grimpantes, Burey-en-Vaux

Découverte du Jardin des Grimpantes 5 – 7 juin Jardin des Grimpantes Meuse

Entrée : 5 € par personne (une boisson sans alcool offerte). Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Des visites guidées tout au long des trois journées de l’opération vous sont proposées pour découvrir un nouveau concept, inspiré par la forme naturelle des lieux. Vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle, d’un endroit calme et serein, agrémenté du bruit de l’eau.

Les visites pourront être organisées en fonction de vos souhaits, avec des explications sur les végétaux, le déroulement de la création (avant/après), les bons conseils d’un professionnel pour aménager vos propres jardins.

Expositions d’artisans et d’artistes.

Possibilité de se restaurer sur place.

Jardin des Grimpantes 55140 Sepvigny Burey-en-Vaux 55140 Meuse Grand Est 0681484561 https://jardindesgrimpantes-84.webselfsite.net Découvrez des jardins en création, sur le thème des plantes grimpantes, dans la colline, en pleine nature, avec vue sur la vallée de la Meuse.

Profitez de la faune et de la flore environnantes, des senteurs et couleurs. Un parking est disponible à proximité du jardin.

Des espaces de pique-nique sont à disposition, ainsi que des bancs pour profiter d’un moment de repos et de lecture.

©houotvegetaux