Découverte du jardin d’officine : une promenade entre nature et détente, Giardino Officinale di Morro d’Oro, Morro d’Oro

Découverte du jardin d’officine : une promenade entre nature et détente 6 et 7 juin Giardino Officinale di Morro d’Oro Teramo

Coût d’entrée 5 €. Il est demandé de se présenter au moins 15 minutes avant l’heure de début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Vous pourrez observer des herbes et plantes officinales, de la flore spontanée d’espèces vivaces méditerranéennes à celles cultivées de variétés significatives, afin de redécouvrir ce qu’elles ont représenté dans la civilisation paysanne, dans la culture méditerranéenne et mettre en lumière la valeur de leurs propriétés naturelles grâce à l’apport des études scientifiques les plus récentes.

Giardino Officinale di Morro d’Oro Santa Maria di Propezzano, 33, 64020 Morro d’Oro TE Morro d’Oro 64020 Teramo Abruzzo +39 339 274 2583 https://giardinofficinale.it/

Vous pourrez observer des herbes et plantes officinales, de la flore spontanée d’espèces vivaces méditerranéennes à celles cultivées de variétés significatives, afin de redécouvrir ce qu’elles ont rep

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