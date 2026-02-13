Découverte du jardin « Le Quenti », des animaux, de la nature, Jardin « Le Quenti », Saint-Remy-la-Calonne

Découverte du jardin « Le Quenti », des animaux, de la nature 6 et 7 juin Jardin « Le Quenti » Meuse

5€/pers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les propiétaires passionnés seront ravis de vous accueillir pour vous faire décourvrir leur havre de paix, un jardin d’un hectare où se lient, avec douceur, plantes sauvages et plantes botaniques recherchées.

A chaque recoin du jardin, vous pourrez ressentir une atmosphère différente, mais toujours apaisante avec une déco chinée en brocante..

La faune est très présente également ; devant les insectes notamment, vos yeux vont se régaler..

Jardin « Le Quenti » 1 rue du moulin 55160 Saint Remy la Calonne, Meuse, Grand Est Saint-Remy-la-Calonne 55160 Meuse Grand Est Lové au creux d’un vallon parcouru par le murmure de l’eau, notre jardin est un jardin champêtre et romantique. Il s’articule autour d’une belle ossature d’origine, sur un hectare, mettant à profit les différents niveaux créant ainsi de jolis points de vue.

Venez vous promener au rythme rafraîchissant du bruissement de l’eau, découvrir les différents massifs agrémentés d’arbres, arbustes d’ornements, de rosiers et de vivaces, ainsi que des objets chinés qui viennent s’intégrer au décor en toute simplicité.

Jardin « Le Quenti » est ouvert à la visite depuis 2018.

©doriac edith