Découverte du jeu de quilles de 9 Espace Bientz Pouillon

Découverte du jeu de quilles de 9

Espace Bientz Boulevard des Sports Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Connaissez-vous le jeu de quilles de 9 ? En Chalosse, ce sport traditionnel est pratiqué de génération en génération. Vous aussi, venez tester cette activité en famille et découvrez les secrets de ce jeu subtil. Rendez-vous au quillier de Pouillon.

Connaissez-vous le jeu de quilles de 9 ? En Chalosse, ce sport traditionnel est pratiqué de génération en génération. Vous aussi, venez tester cette activité en famille et découvrez les secrets de ce jeu subtil. Rendez-vous au quillier de Pouillon où les passionnés du Club de Quilles vous accueilleront chaleureusement.

Jeu à partir de 15 ans.

Une version adaptée (quilles et boules plus légères) peut être proposée aux plus jeunes ainsi qu’aux féminines. .

Espace Bientz Boulevard des Sports Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 40 61 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du jeu de quilles de 9

Do you know 9-pin bowling? In Chalosse, this traditional sport has been played from generation to generation. Come and try this activity with your family and discover the secrets of this subtle game. Meet at the Pouillon bowling alley.

L’événement Découverte du jeu de quilles de 9 Pouillon a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans