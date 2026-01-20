Découverte du jeu de rôle à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-01 16:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
**Vous ne connaissez rien de rien au jeu de rôle ?**
Parfait. **Nous non plus.**
Mais je vais quand même tenter de vous convertir.
**Dimanche 1er février**, soyez prêts
à vous découvrir,
à vous redécouvrir,
et peut-être à regretter certaines décisions passées.
Si vous avez déjà une petite idée…vous pouvez venir quand même..
Et pour vous accompagner dans cette épreuve spirituelle,
vous aurez **Moi**.
Oui.
Moi.
*(Si si.)* .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34
