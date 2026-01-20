Découverte du jeu de rôle à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Début : 2026-02-01 16:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

**Vous ne connaissez rien de rien au jeu de rôle ?**

Parfait. **Nous non plus.**

Mais je vais quand même tenter de vous convertir.

**Dimanche 1er février**, soyez prêts

à vous découvrir,

à vous redécouvrir,

et peut-être à regretter certaines décisions passées.

Si vous avez déjà une petite idée…vous pouvez venir quand même..

Et pour vous accompagner dans cette épreuve spirituelle,

vous aurez **Moi**.

Oui.

Moi.

*(Si si.)* .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34

