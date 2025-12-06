Découverte du jeu Discovery Tour Médiathèque Loudéac

Découverte du jeu Discovery Tour

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

DISCOVERY TOUR Viking Age

Venez découvrir sur grand écran ce jeu. Sillonnez librement la Norvège et l’Angleterre à l’ère Viking. Ubisoft met à disposition des dispositifs pédagogiques innovants Discovery Tour by Assassin’s Creed.

Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit, entrée libre. .

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13

