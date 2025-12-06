Découverte du jeu Discovery Tour Médiathèque Loudéac
Découverte du jeu Discovery Tour Médiathèque Loudéac samedi 6 décembre 2025.
Découverte du jeu Discovery Tour
Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
DISCOVERY TOUR Viking Age
Venez découvrir sur grand écran ce jeu. Sillonnez librement la Norvège et l’Angleterre à l’ère Viking. Ubisoft met à disposition des dispositifs pédagogiques innovants Discovery Tour by Assassin’s Creed.
Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit, entrée libre. .
Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
English :
L’événement Découverte du jeu Discovery Tour Loudéac a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Bretagne Centre