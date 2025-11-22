Découverte du Jin Shin Jyutsu place de la salle des fêtes Saint-Boil

Découverte du Jin Shin Jyutsu

place de la salle des fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil Saône-et-Loire

Praticienne et enseignante de Jin Shin Jyutsu depuis plus de 20 ans, Hannamaria nous fera découvrir cet art ancestral de guérison japonais qui vise à revitaliser et harmoniser les énergies du corps et de l’esprit. Le Jin Shin Jyutsu peut se recevoir mais il peut aussi s’appliquer à soi-même pour littéralement prendre sa santé dans ses propres mains !

Hannamaria nous proposera quelques positions de mains pour l’harmonisation

de notre corps et de nos émotions. .

place de la salle des fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com

