Découverte du joli monde des champignons La Trinité-sur-Mer
jeudi 22 octobre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Découverte du joli monde des champignons
Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Que l’on soit débutant ou confirmé, les champignons restent toujours une énigme. Apprenez à bien les observer et à regarder les détails permettant l’identification, en compagnie de Franck, un spécialiste passionné par la nature. Vous découvrirez ce monde très varié et apprendrez à reconnaître les critères de reconnaissance des différentes familles et des différentes espèces de champignons forestiers. On peut s’y perdre, mais nous commencerons par les plus simples.
Durée : 2h30 (durée libre)
A partir de 6 ans
Equipement recommandé: chaussures de marche
Lieu de rendez-vous : parking du Poulbert à La Trinité-sur-Mer .
Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Découverte du joli monde des champignons La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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