Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Découverte du joli monde des champignons

Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Que l’on soit débutant ou confirmé, les champignons restent toujours une énigme. Apprenez à bien les observer et à regarder les détails permettant l’identification, en compagnie de Franck, un spécialiste passionné par la nature. Vous découvrirez ce monde très varié et apprendrez à reconnaître les critères de reconnaissance des différentes familles et des différentes espèces de champignons forestiers. On peut s’y perdre, mais nous commencerons par les plus simples.

Durée : 2h30 (durée libre)

A partir de 6 ans

Equipement recommandé: chaussures de marche

Lieu de rendez-vous : parking du Poulbert à La Trinité-sur-Mer .

Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Découverte du joli monde des champignons La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon