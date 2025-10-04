Découverte du kamishibaï Bibliothèque municipale De Treffléan Treffléan

Découverte du kamishibaï Bibliothèque municipale De Treffléan Treffléan samedi 4 octobre 2025.

Découverte du kamishibaï Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale De Treffléan Morbihan

A partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Le kamishibaï ou « théâtre de papier » est un ensemble de planches cartonnées illustrées au dos desquelles l’histoire est lue. Le butaï est le petit théâtre en bois dans lequel on fait défiler les planches.

Ce support de tradition japonnaise permet de découvrir et d’écouter une histoire à partir de l’image.

Bibliothèque municipale De Treffléan 1 Place de la Giettaz 56250 Treffléan Treffléan 56250 Morbihan Bretagne 0297531369 http://www.mediathequesdugolfe.bzh

Le kamishibaï ou « théâtre de papier » est un ensemble de planches cartonnées illustrées au dos desquelles l’histoire est lue. Le butaï est le petit théâtre en bois dans lequel on fait défiler les à…

FreePik