DÉCOUVERTE DU KAYAK DE MER ET DE LA RIVIERETTE PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes

Portiragnes

DÉCOUVERTE DU KAYAK DE MER ET DE LA RIVIERETTE

PORTIRAGNES PLAGE Avenue de la Grande Maïre Portiragnes Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-24 2026-09-02

Vivez en famille ou entre amis une découverte unique !

Vous découvrirez le kayak de mer, au coeur d’un site à la biodiversité remarquable !

A pied et en kayak de mer, en compagnie de nos guides, vous profiterez d’une balade originale entre mer et étang !

Vous rêvez de partager en famille ou entre amis une aventure ludique ?

Ce site exceptionnel, classé Natura 2000, qui s’étend entre plages, dunes et étangs est le lieu de nidification idéal pour de nombreux oiseaux. Notre guide spécialisé, vous emmène découvrir la biodiversité remarquable de cet espace sansouïres, prés-salés, fleurs du bord de mer et le dispositif de protection des oiseaux nicheurs des plages…

Cette balade sympathique sera suivi d’une initiation au kayak de mer encadrée par un moniteur diplômé.

Se présenter 15 mn avant le début de l’activité

Prévoir une tenue de rechange et chaussures d’eau

Prêt du matériel de navigation gratuit

Activité accompagnée par un guide nature et un moniteur canoë diplômé .

PORTIRAGNES PLAGE Avenue de la Grande Maïre Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DÉCOUVERTE DU KAYAK DE MER ET DE LA RIVIERETTE

Experience a unique discovery with family and friends!

Discover sea kayaking in the heart of a site with remarkable biodiversity!

On foot or in a sea kayak, in the company of our guides, you’ll enjoy an original outing between sea and pond!

L’événement DÉCOUVERTE DU KAYAK DE MER ET DE LA RIVIERETTE Portiragnes a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34