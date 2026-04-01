Découverte du Kayak de Mer Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec

Découverte du Kayak de Mer

Rue du Roc’h Hir Plage de roch’Hir Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Demi-journée encadrée par un moniteur du Pôle Nautique et les membres de l’association CK/Mer. Accessible aux adultes et aux jeunes à partir de 12 ans, vous ferez une randonnée Kayak de 2 heures en apprenant les différentes techniques du Kayak de Mer. Inscription obligatoire. .

Rue du Roc’h Hir Plage de roch’Hir Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49

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English :

L’événement Découverte du Kayak de Mer Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol