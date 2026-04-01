Découverte du Kayak de Mer Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec
Découverte du Kayak de Mer Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec mardi 21 avril 2026.
Découverte du Kayak de Mer
Rue du Roc’h Hir Plage de roch’Hir Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Demi-journée encadrée par un moniteur du Pôle Nautique et les membres de l’association CK/Mer. Accessible aux adultes et aux jeunes à partir de 12 ans, vous ferez une randonnée Kayak de 2 heures en apprenant les différentes techniques du Kayak de Mer. Inscription obligatoire. .
Rue du Roc’h Hir Plage de roch’Hir Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49
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English :
L’événement Découverte du Kayak de Mer Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol