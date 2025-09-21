Découverte du Kumihimo – art de tressage japonais Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes

Découverte du Kumihimo – art de tressage japonais Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes dimanche 21 septembre 2025.

Découverte du Kumihimo – art de tressage japonais Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation. Démonstration en continu sur les horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les cordes sont un élément essentiel de la culture japonaise, leur usage ainsi que la manière de les faire a évolué au cours du temps. Les techniques de tressage ont d’abord été introduites par les chinois avec le bouddhisme.

Pendant la période Heian (794-1192) les temples bouddhistes étaient décorés des tresses très élaborées, souvent tréssées par les moines eux-même, avec des motifs et des couleurs choisis en fonction de leur signification religieuse.

Plus tard les tresses kumihimo furent utilisées pour les habits de la cours (sokutai).

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

Les cordes sont un élément essentiel de la culture japonais, leur usage ainsi que la manière de les faire a évolué au cours du temps. Les techniques de tressage ont d’abord été introduites par les le…

© Claire Cassan