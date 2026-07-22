Découverte du littoral Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer
jeudi 20 août 2026 · Rond-Point de Verdun · Criel-sur-Mer
Informations pratiques
Criel-sur-Mer
Découverte du littoral
Rond-Point de Verdun En face de la cabane Lire à la plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Découverte du bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.
Animée par l’ESTRAN Cité de la Mer. En partenariat avec le Département de la Seine-Maritime
Réservation obligatoire. Gratuit .
Rond-Point de Verdun En face de la cabane Lire à la plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 benevolesestran@gmail.com
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English : Découverte du littoral
L’événement Découverte du littoral Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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