Découverte du littoral Rond-Point de Verdun Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Criel-sur-Mer

Découverte du littoral

Rond-Point de Verdun En face de la cabane Lire à la plage Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Découverte du bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.

Animée par l’ESTRAN Cité de la Mer. En partenariat avec le Département de la Seine-Maritime

Réservation obligatoire. Gratuit .

Rond-Point de Verdun En face de la cabane Lire à la plage Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 benevolesestran@gmail.com

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English : Découverte du littoral

L’événement Découverte du littoral Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers