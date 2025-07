Découverte du littoral d’Erdeven La Roche sèche – Erdeven

Découverte du littoral d’Erdeven La Roche sèche – Erdeven lundi 28 juillet 2025.

Découverte du littoral d’Erdeven

La Roche sèche – Kerouriec Erdeven Morbihan

Début : 2025-07-28 12:00:00

fin : 2025-08-11 14:00:00

2025-07-28 2025-08-11

Lorsque la mer se retire, un monde nouveau et inconnu s’ouvre à nos pieds.

Cette animation de 2 heures, accompagnée par Julie, offre un nouveau regard sur les curiosités de nos plages de Bretagne. Son approche ludique et pédagogique vous permettra de mieux comprendre l’environnement du littoral, d’observer les animaux de l’estran, d’apprivoiser la diversité du milieu et de connaître les techniques de pêche à pied.

– 28 juillet de 13h30 à 15h30

– 11 août de 12h à 14h

Tarif 14 Eur par adulte, 7 € / enfant de 6 à 12 ans .

La Roche sèche – Kerouriec Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 22 11 50 05

