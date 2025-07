Découverte du littoral Quiberville

Découverte du littoral

Découverte du bord de mer la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.

RDV sur la promenade devant l’école de voile.

Rue du Front de Mer Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie

English : Découverte du littoral

Discover the seaside: the specific geology of the cliffs, the biodiversity of the foreshore, the rules of fishing on foot, the development of the coastline.

RDV on the promenade in front of the sailing school.

German :

Entdeckung der Meeresküste: die spezifische Geologie der Klippen, die Biodiversität des Meeresbodens, die Regeln des Fußangelns, die Küsteneinrichtungen.

RDV auf der Promenade vor der Segelschule.

Italiano :

Scoprire il mare: la geologia specifica delle scogliere, la biodiversità della battigia, le regole della pesca a piedi, gli sviluppi costieri.

Punto d’incontro sul lungomare di fronte alla scuola di vela.

Espanol :

Descubra la orilla del mar: la geología específica de los acantilados, la biodiversidad de la orilla, las normas de la pesca a pie, las urbanizaciones costeras.

Punto de encuentro en el paseo marítimo, frente a la escuela de vela.

