Découverte du littoral Veulettes-sur-Mer

Découverte du littoral Veulettes-sur-Mer mardi 15 juillet 2025.

Découverte du littoral

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Découvrir l’origine et la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir sa faune. découverte des aménagements du littoral.

Rendez-vous devant le parc de jeux des enfants Animée par CARDERE

Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens

Découvrir l’origine et la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir sa faune. découverte des aménagements du littoral.

Rendez-vous devant le parc de jeux des enfants Animée par CARDERE

Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .

Veulettes-sur-Mer 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

English : Découverte du littoral

Discover the origin and composition of cliffs, their erosion and the organisms that inhabit them. Then go fishing on the flats to discover their fauna. Discover coastal development.

Meet in front of the children’s playground Led by CARDERE

Booking essential www.seinemaritime.fr/ens

German :

Entdecken Sie den Ursprung und die Zusammensetzung der Klippen, ihre Erosion und die Organismen, die sie bevölkern. Anschließend Fußangeln auf dem Plateau, um seine Fauna zu entdecken. Entdeckung der Küstenverbauung.

Treffpunkt vor dem Kinderspielplatz Animiert von CARDERE

Reservierung erforderlich www.seinemaritime.fr/ens

Italiano :

Scoprite l’origine e la composizione delle scogliere, la loro erosione e gli organismi che le abitano. Poi pesca a piedi nella piana per scoprire la sua fauna. Scoprire gli sviluppi della costa.

Ritrovo davanti al parco giochi per bambini Condotto da CARDERE

Prenotazione obbligatoria www.seinemaritime.fr/ens

Espanol :

Descubra el origen y la composición de los acantilados, su erosión y los organismos que los habitan. A continuación, vaya a pescar a pie por el llano para descubrir su fauna. Descubra las urbanizaciones costeras.

Encuentro frente al parque infantil Dirigido por CARDERE

Imprescindible reservar www.seinemaritime.fr/ens

L’événement Découverte du littoral Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre