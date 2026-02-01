Découverte du logiciel 3D Blender Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Découverte du logiciel 3D Blender
Fablab l'Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
2026-02-02 19:30:00
Atelier découverte du logiciel 3D libre et open-source BLENDER .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
