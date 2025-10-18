Découverte du lycée Bascan Lycée Louis Bascan Rambouillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T15:45

Fin : 2025-10-18T16:00 – 2025-10-18T16:45

Venez découvrir de manière ludique l’architecture et le parc arboré du lycée Bascan et profitez de cette occasion pour ramasser les châtaignes !

Lycée Louis Bascan 5 avenue du Général Leclerc 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Visite architecturale

© Ville de Rambouillet