Découverte du lycée Fénelon de Lille Lycée Fénelon de Lille Lille

Découverte du lycée Fénelon de Lille Samedi 20 septembre, 09h00 Lycée Fénelon de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir le lycée Fénelon de l’intérieur et vous laisser conter son histoire par les enseignants et les élèves du l’établissement.

Lycée Fénelon de Lille 27 rue Alexandre Leleux, 59800 LILLE Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03.20.40.08.68 https://lg-fenelon-lille.59.ac-lille.fr/ https://share.google/Fn8S3Fu4e6bh3OYvl Datant du milieu du XIXème siècle, cet imposant bâtiment cache une cour arborée et une architecture intérieure inattendue, œuvre de l’architecte Albert Baert.

Lycée historique de la ville de Lille, le lycée Fénelon a d’abord été une Institution pour jeunes filles avant de devenir un lycée public en 1907.

Un personnage a notamment marqué son histoire : Simone Caudmont, censeur du lycée sous l’occupation, reconnue Juste parmi les Nations. Proximité République/Beaux arts

