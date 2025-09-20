Découverte du lycée Fénelon Lycée Fénelon Lille

Découverte du lycée Fénelon Lycée Fénelon Lille samedi 20 septembre 2025.

Venez découvrir le lycée Fénelon de l’intérieur et vous laisser conter son histoire par les enseignants et les élèves du lycée.

Lycée Fénelon 27 rue Alexandre Leleux, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320572195 https://lg-fenelon-lille.59.ac-lille.fr/ Oeuvre de l’architecte A.Beart, lycée historique de la ville de Lille, le lycée Fénelon a d’abord été une Institution pour jeune fille avant de devenir un lycée publique en 1907. Il est devenu mixte en 1970. Un personnage a notamment marqué son histoire : Simone Caudmont, censeur du lycée sous l’occupation, reconnue Juste parmi les Nations. Proximité République/Beaux arts

