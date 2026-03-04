Découverte du macramé – Suspension photo, Ateliers Octopodes, Chambéry

Découverte du macramé – Suspension photo Dimanche 31 mai, 10h30 Ateliers Octopodes Savoie

40€ + 5€ participation au Atelier Octopodes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00

Que vous soyez débutant.e ou initié.e, participer à un atelier pour découvrir le macramé. Une activité manuelle accessible et relaxante.

Nourrissez votre créativité (et votre dextérité !) en créant une suspension photo.

Accessible à toustes dès 15 ans.

Atelier en petit groupe : 6 personnes maximum.

Tous niveaux – matériels fournis

Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à me contacter par mail : odysseeartisane@mailo.fr

À très vite :)

Manon

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/hg2x7oSFEM1Nnu5T7 »}] [{« link »: « mailto:odysseeartisane@mailo.fr »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Participer à un atelier pour découvrir le macramé et créer votre suspension photo macramé textile