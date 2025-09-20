Découverte du MANOIR DE PONT DE METZ – Ses constructions, Ses extérieures et Quatre siècles d’histoire. Manoir de Pont de Metz Pont-de-Metz

Découverte du MANOIR DE PONT DE METZ – Ses constructions, Ses extérieures et Quatre siècles d’histoire. 20 et 21 septembre Manoir de Pont de Metz Somme

Prix d’entrée: 5€/personne – Gratuité pour enfants de – de 10ans accompagnés sauf groupe scolaire – Réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte des extérieurs du Manoir et de son histoire

Visites exclusivement guidées sur réservation recommandée par téléphone ( 03.22.33.05.18) ou courriel assurées par le propriétaire – Ouverture des portes le samedi et le dimanche à 14h15 et 16h15 – Départ de la visite respectivement à 14h30 et 16h30. Durée approximative de la visite: 1h30. Accès: présence de parkings publics à proximité

Le Manoir du Pont de Metz est un ancien fief noble, ayant appartenu de 1613 à la moitié du XIX° à la famille LESIEURRE DE CROISSY. Les premiers du nom connus furent Alexandre LE SIEURRE, Procureur du Roy, bailli du Pont de Metz et Nicolas LE SIEURRE qui fut notamment Avocat, Procureur du Roy, conseiller du roy et Bailly général du Temporel de l’Evêché d’Amiens et de l’abbaye de St Martin aux Jumeaux. Leurs descendants ont aussi servi fidélement notamment la Monarchie en qualité d’Officiers dans les Gardes du Corps du Roy et, concernant François Ignace LESIEURRE DE CROISSY – gendre et associé de François ROBICHON DE LA GUERINIERE, célèbre écuyer et maître de l’équitation française,- comme Ecuyer du Roy et directeur associé de l’ancien manège royal des Tuileries.

Le Manoir et son pigeonnier féodal à échelle tournante édifiés en 1616 et sa serre adossée du XIXème siècle attribuée à Guillot Pelletier est un domaine respectueux de la biodiversité. Son parc d’agrément avec son jardin d’agrément d’une surface de 4ha comprend de nombreuses espèces d’arbres endémiques dont certains plus que centenaires et rares (hêtres pourpres, Frênes, alignements d’ormes champêtres majestueux et de tilleuls …) et arbustes, un plan d’eau ancien vivier, un espace avec roseraie jardinée et un espace naturel champêtre dont une partie boisée le tout accueillant une faune diverse sauvage.

Pour en savoir plus ou nous joindre: http://www.manoir-pontdemetz.fr

Manoir de Pont de Metz 23 rue de l'EAU, 80480 PONT DE METZ Pont-de-Metz 80480 Somme Hauts-de-France 03.22.33.05.18 http://www.manoir-pontdemetz.com

Son Parc et jardin dit à l’anglaise d’une surface de 4ha comprend de nombreuses espèces d’arbres endémiques centenaires et rares (ormes champêtres majestueux) et arbustes, un plan d’eau, un espace avec roseraie jardinée et un espace naturel champêtre dont une partie boisée le tout accueillant une faune diverse sauvage. parkings publics à proximité

G.MATHIEU