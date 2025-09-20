Découverte du manoir de Voisine Manoir de Voisine Noyen-sur-Sarthe

Découverte du manoir de Voisine Manoir de Voisine Noyen-sur-Sarthe samedi 20 septembre 2025.

Découverte du manoir de Voisine 20 et 21 septembre Manoir de Voisine Sarthe

Entièrement gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

En présence de son propriétaire, découvrez l’histoire du manoir de Voisine, classé au titre des monuments historiques.

Manoir de Voisine Noyen-sur-Sarthe Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire Le Manoir de Voisine est classé Monument Historique

En présence de son propriétaire, découvrez l’histoire du manoir de Voisine, classé au titre des monuments historiques.

Matéo Guyon