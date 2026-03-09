Découverte du marais communal de Lanchères Lanchères

Découverte du marais communal de Lanchères

Place Paul Vimereu Lanchères Somme

[Sortie nature]

Découvrez le marais communal de Lanchères, de sa flore et de sa faune exceptionnelles. La gestion des milieux et les différents acteurs seront présentés. La visite se finira par un pot de l’amitié !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marais-de-lancheres/

Place Paul Vimereu Lanchères 80230 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Discover the Lanchères communal marsh and its exceptional flora and fauna. The management of the environment and the various players involved will be presented. The visit will end with a friendly drink!

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marais-de-lancheres/

