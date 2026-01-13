Découverte du Marais de Beauchamp et du Marais du Cassaïre Place Félix Rey Arles

Découverte du Marais de Beauchamp et du Marais du Cassaïre

Du 01/02 au 08/02/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-01

Exposition organisée par la ville d’Arles à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides.

En partenariat avec le CPIE Arles Pays d’Arles

Cette exposition a pour objectif de présenter dans un premier temps le travail des élèves de 6ème du collège Ampère sur le marais de Beauchamp (pont de Crau, Arles) et des élèves de l’école Marinette-Carletti de Mas-Thibert sur le marais du Cassaïre ( Mas-Thibert ) effectué dans le cadre d’une Aire Terrestre Educative.

Seront également exposés les images que le photographe arlésien Mario Maretti membre de l’APPA (Association des photographes du Pays d’Arles) a réalisées dans le marais du petit Clar au fil des saisons (site de Beauchamp), ainsi que le travail photographique et graphique de l’illustrateur Laurent Prullière sur les futurs aménagements du projet de requalification du site de Beauchamp (Pont de Crau).

Lieu Salle d’exposition au rez-de-chaussée, salle Ouest de l’espace Van Gogh, place Félix Rey, 13200 Arles

Dates et Horaires: Du Dimanche 1er Février 2026 au Dimanche 8 Février de 10h à 18h



Mario Maretti

Pratique la photo argentique depuis les années 70 avec un Minolta 24×36 où il tirait sur papier ses films à la lumière rouge dans sa salle de bain.

Passé à la photo numérique en 2012 et c’est intéressé au traitement des fichiers via les différents logiciels et, par la suite, au tirage avec une imprimante jet d’encre sur papier grand format.

Son exercice favori est la photo animalière, les oiseaux en particulier.

“C’est au grand air que mon appareil photo et moi sommes le plus à l’aise !”



Laurent Prullière:

32 années d’expérience dans l’illustration principalement dans le milieu de l’architecture et de la promotion immobilière.

Formé à l’école supérieure des arts appliqué Duperré à Paris.

Il se consacre à la transmission et à la formation depuis 2024 à l’école MOPA à Arles et depuis au CREAD à Montpellier (école du groupe Brassart).

Spécialiste de l’illustration numérique, il pratique également le dessin sous sa forme la plus classique et l’illustration avec la technique de l’aquarelle. .

Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

English :

Exhibition organized by the city of Arles to mark World Wetlands Day.

