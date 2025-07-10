Découverte du marais de Gouermel Gouermel Plougrescant

Découverte du marais de Gouermel Gouermel Plougrescant jeudi 10 juillet 2025.

Découverte du marais de Gouermel

Gouermel Devant le centre de loisirs Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-14 2025-10-23

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l’homme au fil des siècles. Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s’y développent progressivement.

Bottes et vêtements adaptés à la météo.

Réservation obligatoire. .

Gouermel Devant le centre de loisirs Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte du marais de Gouermel Plougrescant a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose