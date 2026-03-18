Découverte du Marais d’Orx Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne

Découverte du Marais d’Orx

Réserve Naturelle du Marais d’Orx 1005 Route du Marais Labenne Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Peu importe la saison, le garde vous fera découvrir l’histoire originale et spectaculaire du marais. Équipés de jumelles, sur le circuit découverte , à l’abri d’un observatoire, vous observerez la faune et la flore de la réserve naturelle.

Peu importe la saison, le garde vous fera découvrir l’histoire originale et spectaculaire du marais. Équipés de jumelles, sur le circuit découverte , à l’abri d’un observatoire, vous observerez la faune et la flore de la réserve naturelle. .

Réserve Naturelle du Marais d’Orx 1005 Route du Marais Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr

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English : Découverte du Marais d’Orx

No matter what the season, the warden will make you discover the original and spectacular history of the marsh. Equipped with binoculars, on the discovery circuit , under the shelter of an observatory, you will observe the fauna and flora of the nature reserve.

L’événement Découverte du Marais d’Orx Labenne a été mis à jour le 2026-03-14 par OTI LAS