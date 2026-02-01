Découverte du Marais du Curnic Guissény

Découverte du Marais du Curnic

Le Cleguer Guissény Finistère

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

2026-02-27

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, venez à la découverte des milieux, plantes et animaux qui peuplent le marais de Curnic en compagnie de l’équipe de la Réserve naturelle.

Découvrez la richesse des mares, la très grande diversité de milieux humides, l’importance de ces milieux pour les oiseaux migrateurs, et bien plus encore !

Prévoir des bottes ! .

Le Cleguer Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 01 38 85 99

