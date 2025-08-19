Découverte du marais en canoë Longpré-les-Corps-Saints

Découverte du marais en canoë Longpré-les-Corps-Saints mardi 19 août 2025.

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints Somme

Tarif : 16€

16€

Tarif enfant

Début : 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

2025-08-19

Explorez le marais en canoë une immersion au cœur de la nature !

Glissez silencieusement sur l’eau et laissez-vous porter par la quiétude du marais… À bord de votre canoë, pénétrez dans l’intimité de cet écosystème fascinant, où chaque recoin abrite une faune et une flore d’exception. Cette balade paisible vous offrira un nouveau regard sur la nature, entre émerveillement et sérénité.

Venez vivre une expérience unique, au fil de l’eau !

Vêtement adapté à la pratique du canoë, chaussures fermées et test de natation obligatoire ou signature de décharge de responsabilité. 16 .

Rue de l’Ancienne Gare Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 86 93 longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr

