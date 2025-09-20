Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc Mémorial National de la prison de Montluc Lyon

Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc Mémorial National de la prison de Montluc Lyon samedi 20 septembre 2025.

Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc 20 et 21 septembre Mémorial National de la prison de Montluc Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Construite en 1921, la prison de Montluc n’est réellement utilisée qu’à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Prison militaire du régime de Vichy de 1940 à 1943, elle est ensuite réquisitionnée par l’occupant nazi à partir de janvier 1943. Prison militaire de la Wehrmacht, Montluc passe rapidement sous le contrôle de la Gestapo et de Klaus Barbie. C’est alors à Lyon et pour toute la région, la principale porte d’entrée vers la déportation et les exécutions. Lieu d’internement de près de 10 000 hommes, femmes et enfants durant l’occupation allemande, et notamment des enfants d’Izieu, de Jean Moulin et de Marc Bloch, la prison de Montluc est un lieu emblématique des politiques de répression allemandes et françaises dans la région de Lyon. Devenue prison civile à partir de 1947, elle fonctionne toujours avec le tribunal militaire de Lyon et accueille ses différents condamnés, notamment pendant la guerre d’indépendance algérienne. La prison ferme ses portes en tant que maison d’arrêt pour femmes en 2009 et devient en 2010 un haut lieu de la mémoire nationale ouvert au public.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le Mémorial National de la prison de Montluc, seule prison en France conservée dans son intégralité et accessible au public.

Découverte de l’ancienne prison : tous les visiteurs bénéficient d’une introduction sur l’histoire de la prison de Montluc puis parcourent le site librement en ayant accès à de nombreux espaces. Le public peut découvrir les anciennes cellules, espaces d’hommage aux victimes des répressions et persécutions nazies, ainsi que l’ancien quartier de détention des femmes, fermé en 2009, exceptionnellement ouvert à la visite pour les Journées européennes du patrimoine.

Le patrimoine architectural de la prison de Montluc étant tout à fait spécifique, une vidéo spécialement conçue pour l’événement retrace son évolution bâtimentaire entre 1921 et 2009.

L’exposition temporaire « Entre ces murs, un chantier pour l’Histoire », photographies de Bertrand Pichène, à découvrir dans le bâtiment des ateliers nouvellement réhabilité, permet de saisir les enjeux de préservation du site et les travaux de restauration qui s’y sont déroulés durant trois ans (2022-2025).

Mémorial National de la prison de Montluc 4 rue Jeanne Hachette 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 53 60 41 https://www.memorial-montluc.fr/ https://www.instagram.com/memorialnationalprisonmontluc/ Construite en 1921, la prison de Montluc n’est réellement utilisée qu’à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Prison militaire du régime de Vichy de 1940 à 1943, elle est ensuite réquisitionnée par l’occupant nazi à partir de janvier 1943. Prison militaire de la Wehrmacht, Montluc passe rapidement sous le contrôle de la Gestapo et de Klaus Barbie. C’est alors à Lyon et pour toute la région, la principale porte d’entrée vers la déportation et les exécutions. Lieu d’internement de près de 10 000 hommes, femmes et enfants durant l’occupation allemande, et notamment des enfants d’Izieu, de Jean Moulin et de Marc Bloch, la prison de Montluc est un lieu emblématique des politiques de répression allemandes et françaises dans la région de Lyon. Devenue prison civile à partir de 1947, elle fonctionne toujours avec le tribunal militaire de Lyon et accueille ses différents condamnés, notamment pendant la guerre d’indépendance algérienne. La prison ferme ses portes en tant que maison d’arrêt pour femmes en 2009 et devient en 2010 un haut lieu de la mémoire nationale ouvert au public. Métro D station Sans Souci

Tramway T4 arrêt Manufacture-Montluc

Bus C7, C25 et 69 arrêts Manufacture-Montluc

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bertrand Pichene