Découverte du Mératon et de sa faune et sa flore Rue du Mératon Petit-Noir

Rue du Mératon Petit-Noir Jura

Gratuit

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Venez découvrir le Mératon et toutes la faune et la flore qu’il héberge, à travers des milieux secs et des milieux bien plus humides comme les roselières. Au programme observation des oiseaux nicheurs, des insectes, des reptiles et des mammifères et découverte de leur écologie !

Cette visite gratuite est en partenariat avec le département du Jura et les communes de Petit-Noir et de Neublans-Abergement.

RDV à 9h sous réserve d’une météo favorable. .

+33 6 07 05 17 20 hbrun.dole.environnement@gmail.com

