Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos

4 Rue François Lamy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Toute la semaine, du mardi au samedi

Visite de l’atelier avec les travaux en cours sur les mécaniques de pianos, ainsi que sur la restauration d’un piano entier.

Visite du magasin, présentation des pianos en exposition.

Explication du fonctionnement d’un piano droit ou d’un piano à queue avec des modules

Le dimanche après-midi concert de prévu dehors (selon météo) avec 60 places assises maximum.

Duo flûte piano

piano jazz

Mise à disposition du piano pour les visiteurs après le concert, et buvette. .

4 Rue François Lamy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 24 20 72 berengereromet@pianormandie.fr

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English : Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos

L’événement Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos Rouen a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité