Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos Rouen
Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos Rouen mardi 7 avril 2026.
Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos
4 Rue François Lamy Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Toute la semaine, du mardi au samedi
Visite de l’atelier avec les travaux en cours sur les mécaniques de pianos, ainsi que sur la restauration d’un piano entier.
Visite du magasin, présentation des pianos en exposition.
Explication du fonctionnement d’un piano droit ou d’un piano à queue avec des modules
Le dimanche après-midi concert de prévu dehors (selon météo) avec 60 places assises maximum.
Duo flûte piano
piano jazz
Mise à disposition du piano pour les visiteurs après le concert, et buvette. .
4 Rue François Lamy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 24 20 72 berengereromet@pianormandie.fr
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L’événement Découverte du métier d’accordeur/réparateur de pianos Rouen a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité