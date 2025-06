Découverte du métier d’artisan savonnier – La Rose Trémière Savonnerie de Polignac Polignac 20 juin 2025 07:00

Présentation des ateliers (savonnerie et ciergerie) visite guidée et démonstration. Sur réservation.

Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 88 57 31 savonneriedepolignac@gmail.com

English :

Presentation of workshops (soap-making and ciergerie), guided tour and demonstration. Reservations required.

German :

Vorstellung der Werkstätten (Seifenfabrik und Kerzenfabrik) Geführte Besichtigung und Vorführung. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Presentazione dei laboratori (produzione di sapone e candele), visita guidata e dimostrazione. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Presentación de los talleres (fabricación de jabón y velas), visita guiada y demostración. Es necesario reservar.

