Découverte du métier de cirier chez Ty Bougies Tréguier
mardi 20 octobre 2026 · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Découverte du métier de cirier chez Ty Bougies
Ty Bougies Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-30 11:45:00
Date(s) :
2026-10-20
Découvrez le métier de cirière dans l’atelier de Laëtitia touchez la cire, sentez les parfums et coulez une petite bougie !
Ty Bougies vous accueille dans son atelier-boutique Ty Créateurs à Tréguier qui vous permet également de découvrir le travail d’autres artisans locaux. Incontournable pour tous les amateurs de bougies artisanales et de savoir-faire breton.
Visite accessible à partir de 6 ans .
Ty Bougies Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Découverte du métier de cirier chez Ty Bougies Tréguier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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