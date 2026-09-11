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AGENDA · Tréguier

Découverte du métier de cirier chez Ty Bougies Tréguier

mardi 20 octobre 2026 · Tréguier

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Ty Bougies
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Découverte du métier de cirier chez Ty Bougies

Ty Bougies Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-30 11:45:00

Date(s) :
2026-10-20

Découvrez le métier de cirière dans l’atelier de Laëtitia touchez la cire, sentez les parfums et coulez une petite bougie !

Ty Bougies vous accueille dans son atelier-boutique Ty Créateurs à Tréguier qui vous permet également de découvrir le travail d’autres artisans locaux. Incontournable pour tous les amateurs de bougies artisanales et de savoir-faire breton.

Visite accessible à partir de 6 ans   .

Ty Bougies Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Découverte du métier de cirier chez Ty Bougies Tréguier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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