Découverte du métier de fleuriste : atelier de démonstration Villé
vendredi 23 octobre 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
Découverte du métier de fleuriste : atelier de démonstration
20 rue du Général Leclerc Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Venez découvrir les coulisses du métier de fleuriste le temps d’un moment créatif et chaleureux ! Une professionnelle passionnée sera à vos côtés pour vous transmettre son savoir-faire et vous faire explorer l’univers végétal.
Démonstration en direct : observez les gestes, les techniques de composition et les astuces de pro. .
20 rue du Général Leclerc Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 13 32 fleurs.jehl@orange.fr
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English :
L’événement Découverte du métier de fleuriste : atelier de démonstration Villé a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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