Découverte du métier de restauratrice de mobilier Atelier de Sophie Deodato et Amandine Pagnon Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Formée à l’Ecole Boulle, Sophie Deodato a quitté son atelier du Faubourg parisien pour s’installer à Saint Germain en Laye.

Métier : Ébéniste

Spatialisation : Restauration et conservation de mobiliers anciens et de pièces de design.

C’est dans son atelier atypique (anciens frigo de boucherie) qu’elle vous reçoit pour échanger avec vous sur son métier, sa passion. Ici, Sophie vous invite à voyager à travers les époques : histoire de l’art et savoir-faire ancestral se mélangent au service de la transmission.

Son travail : redonner vie à ces trésors qui ont traversé le temps, en respectant scrupuleusement la déontologie des restaurateurs mixant lisibilité de l’œuvre et conservation dans un souci de durabilité.

Atelier de Sophie Deodato et Amandine Pagnon 21 rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

© Sophie Deodato