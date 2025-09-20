Découverte du métier de Tailleur de Pierre Citadelle de Port-Louis Port-Louis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Venez découvrir le métier de Tailleur de Pierre à l’occasion des Journées du Patrimoine sur le site de la Citadelle de Port-Louis
Au programme :
- Démonstration de Taille de Pierre par nos Compagnons
- Ateliers ludiques pour les enfants
- Découverte et Pratique de la Taille de Pierre pour tous les âges
Citadelle de Port-Louis Citadelle Route du fort de l'Aigle 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne
Citadelle de Port-Louis
Route du fort de l’Aigle
56290 Port-Louis
Transports en commun
En train jusqu’à la gare de Lorient. Infos sur le réseau ferroviaire breton sur www.breizhgo.bzh
En bus et batobus. Renseignements sur www.izilo.bzh
Par la route
Sur la RN 165 (voie express Vannes-Quimper), emprunter la sortie Port-Louis / Hennebont
Suivre la direction de Port-Louis. À Port-Louis, suivre la direction de la citadelle
Coordonnées GPS : 47.7103679594025 ; -3,3638334274292
Adrien Percheron – ART