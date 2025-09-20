Découverte du métier de Tailleur de Pierre Citadelle de Port-Louis Port-Louis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le métier de Tailleur de Pierre à l’occasion des Journées du Patrimoine sur le site de la Citadelle de Port-Louis

Au programme :

Démonstration de Taille de Pierre par nos Compagnons

Ateliers ludiques pour les enfants

Découverte et Pratique de la Taille de Pierre pour tous les âges

Citadelle de Port-Louis Citadelle Route du fort de l’Aigle 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 02 97 82 56 72 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/port-louis.html https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56001944 Accès

Citadelle de Port-Louis

Route du fort de l’Aigle

56290 Port-Louis

Transports en commun

En train jusqu’à la gare de Lorient. Infos sur le réseau ferroviaire breton sur www.breizhgo.bzh

En bus et batobus. Renseignements sur www.izilo.bzh

Par la route

Sur la RN 165 (voie express Vannes-Quimper), emprunter la sortie Port-Louis / Hennebont

Suivre la direction de Port-Louis. À Port-Louis, suivre la direction de la citadelle

Coordonnées GPS : 47.7103679594025 ; -3,3638334274292

Adrien Percheron – ART