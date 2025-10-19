DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON La Tour-sur-Orb

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON La Tour-sur-Orb dimanche 19 octobre 2025.

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Mettez-vous dans la peau d’un vigneron le temps d’un atelier embouteillage puis profitez d’un pique-nique tiré du sac dans les vignes de la Haute Vallée de l’Orb. Dégustation et échanges avec les vignerons sur la thématique comment lancer son activité en Haute Vallée de l’Orb ?

Mettez-vous dans la peau d’un vigneron le temps d’un atelier embouteillage puis profitez d’un pique-nique tiré du sac dans les vignes de la Haute Vallée de l’Orb. Dégustation et échanges avec les vignerons sur la thématique comment lancer son activité en Haute Vallée de l’Orb ? .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90

English :

Put yourself in the shoes of a winemaker for a bottling workshop, then enjoy a picnic in the vineyards of the Haute Vallée de l’Orb. Tasting and discussions with winemakers on the theme: how to start a business in the Upper Orb Valley?

German :

Schlüpfen Sie für die Dauer eines Abfüllworkshops in die Rolle eines Winzers und genießen Sie anschließend ein Picknick aus dem Rucksack in den Weinbergen des Haute Vallée de l’Orb. Verkostung und Austausch mit den Winzern zum Thema: Wie startet man sein Geschäft im Haute Vallée de l’Orb?

Italiano :

Mettetevi nei panni di un viticoltore per un laboratorio di imbottigliamento, poi godetevi un picnic nei vigneti dell’Haute Vallée de l’Orb. Degustazioni e discussioni con i viticoltori sul tema di come avviare un’attività in proprio nell’Haute Vallée de l’Orb

Espanol :

Póngase en la piel de un viticultor en un taller de embotellado y disfrute de un picnic en los viñedos del Haute Vallée de l’Orb. Degustaciones y debates con los viticultores sobre el tema de cómo crear tu propia empresa en el Haute Vallée de l’Orb

L’événement DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE VIGNERON La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES