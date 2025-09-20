Découverte du métier d’ébéniste au musée du Huchier Musée du Huchier Poucharramet

Découverte du métier d’ébéniste au musée du Huchier Musée du Huchier Poucharramet samedi 20 septembre 2025.

Découverte du métier d’ébéniste au musée du Huchier 20 et 21 septembre Musée du Huchier Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Atelier et Musée du Huchier

Partez à la découverte de l’atelier et de ses différents outils, témoins d’un savoir‑faire traditionnel.

Poursuivez avec la visite du Musée du Huchier et admirez la collection de poteries en terre cuite des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

Musée du Huchier 10 rue du Vignier de St Jean, 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 02 01 79 »}] L’Atelier Musée du Huchier se révèle comme une véritable pépite culturelle. Il offre un aperçu fascinant dans le monde de l’artisanat du bois. Niché au cœur d’une ancienne étable rénovée, cet espace unique est le lieu de travail et d’exposition d’un « Huchier ». Le terme « Huchier » désigne un artisan habile dans la fabrication de meubles et d’objets en bois de qualité. Cet atelier-musée lui rend hommage en présentant son travail et son savoir-faire au public.

Les visiteurs ont la chance de pénétrer dans l’univers de l’artisanat traditionnel, où chaque outil exposé révèle l’expertise et le savoir-faire qui ont marqué les générations précédentes. Des scies minutieusement aiguisées aux rabots patiemment maniés. Ainsi que la collection d’outils qui retrace les gestes méticuleux nécessaires pour transformer le bois en œuvres d’art fonctionnelles.

En offrant un aperçu de l’héritage de cet artisanat, l’Atelier Musée du Huchier rend hommage à la tradition et à la créativité qui persistent dans l’artisanat du bois.

Henri Pébayle, Maître Artisan Ebéniste Huchier retraité.

Authentique atelier-musée d’un artisan « Huchier » installé dans une ancienne étable présentant une collection d’outils qui servaient à travailler le bois autrefois.

Fabrication d’un coffre en bois de noyer (le Coffre de Pansette), fabrication de Limande (armoire de petite taille du XVIIe siècle)…

Une autre salle est consacrée à la poterie alimentaire, vous pourrez y découvrir des dournes, poëles et autres pots en terre cuite anciens. Une vraie passion qui a mené Monsieur Pébayle à exposer sa collection de poteries Gasconnes , du Midi Toulousain, du Savès et autres au travers les siècles .

Atelier et Musée du Huchier

© Musée du Huchier – Pébayle Henri