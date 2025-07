Découverte du Micro Musée Grussenheim

Découverte du Micro Musée Grussenheim samedi 23 août 2025.

Découverte du Micro Musée

Grand Rue Grussenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23 23:00:00

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-24 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Une petite maison en pan de bois du XVIIIème siècle abrite les collections patrimoniales de l’Association des Amis d’Anette de Rathsamhausen.

Dans le jardin du presbytère, une petite maison en pan de bois du XVIIIème siècle abrite les collections patrimoniales de l’Association des Amis d’Annette de Rathsamhausen.

Visite sur demande possible tout au long de l’année. 0 .

Grand Rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 31 45 05 haberkorn.christophe@orange.fr

English :

A small 18th century timber-framed house houses the heritage collections of the Association of Friends of Anette de Rathsamhausen.

German :

Ein kleines Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert beherbergt die Erbsammlungen der Association des Amis d’Anette de Rathsamhausen.

Italiano :

Una piccola casa a graticcio del XVIII secolo ospita le collezioni dell’Associazione degli Amici di Anette de Rathsamhausen.

Espanol :

Una pequeña casa con estructura de madera del siglo XVIII alberga las colecciones patrimoniales de la Asociación de Amigos de Anette de Rathsamhausen.

L’événement Découverte du Micro Musée Grussenheim a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de tourisme du Grand Ried